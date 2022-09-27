В России может появиться новый федеральный округ — «Крымский». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Совете Федерации РФ и «правительстве» Крыма.



Новое образование власти планируют создать по итогам «референдумов», проводящихся на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Также в округ войдет аннексированный еще в 2014 году Крым.



«Крымский федеральный окург» может возглавить бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, рассказали собеседники газеты, близкие к администрации президента РФ. По их словам, решение по Рогозину «будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным».

Псевдореферендумы начались на оккупированных Россией территориях Украины 23 сентября и продлятся до 27-го. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.



Ожидается, что после этого обе палаты парламента РФ подготовят «вхождение» аннексированных территорий на законодательном уровне. 30 сентября президент РФ Владимир Путин, вероятно, обратится к Федеральному собранию, после чего состоится «вхождение» этих территорий в состав России.