У Росії можуть створити «Кримський федеральний округ» за підсумками «референдумів» — ЗМІ

У Росії може з’явитися новий федеральний округ — «Кримський». Про це пишуть «Відомості» з посиланням на джерела в Раді Федерації РФ та «уряді» Криму.



Нове формування влада планує створити за підсумками «референдумів», що проводяться на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Також до округу увійде анексований ще 2014 року Крим.



«Кримський федеральний окург» може очолити колишній гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, розповіли співрозмовники газети, близькі до адміністрації президента РФ. За їхніми словами, рішення щодо Рогозіна «буде прийнято найближчим часом і воно з великою ймовірністю буде позитивним».

Псевдореферендуми розпочалися на окупованих Росією територіях України 23 вересня і продовжаться до 27-го. Україна та країни Заходу називають голосування фарсом.



Очікується, що після цього обидві палати парламенту РФ підготують «входження» анексованих територій на законодавчому рівні. 30 вересня президент РФ Володимир Путін, ймовірно, звернеться до Федеральних зборів, після чого відбудеться «входження» цих територій до складу Росії.