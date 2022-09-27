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Россиянам вручают повестки на границе с Грузией

27 сентября 2022, 15:43

Россиянам вручают повестки на границе с Грузией

Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны получают повестки на границе с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии, передает российский «ТАСС».

«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — говорится в сообщении.

В МВД по региону отмечают, что порядка 5,5 тысячи автомобилей в Северной Осетии ожидают проезда через российско-грузинскую границу, в том числе 3,6 тысячи легковых автомобилей.

Также сообщается, что принято решение разрешить пешеходный переход через границу для россиян на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс». Кроме того, в ближайшее время там будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

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