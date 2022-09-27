Росіянам вручають повістки на кордоні з Грузією

Громадяни РФ, які підлягають призову, з-поміж охочих виїхати з країни отримують повістки на кордоні з Грузією. Про це повідомляє пресслужба очільника та уряду Північної Осетії, передає російський «ТАСС».



«На кордоні з Грузією працює оперативна група щодо призову, зокрема представники військкомату та органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов'язана людина, чи підлягає призову. Якщо є дані про те, що підлягає призову, то в цьому випадку вручають повістку», — йдеться у повідомленні.



У МВС по регіону зазначають, що близько 5,5 тисяч автомобілів у Північній Осетії очікують проїзду через російсько-грузинський кордон, зокрема 3,6 тисячі легкових автомобілів.



Також повідомляється, що ухвалено рішення дозволити пішохідний перехід через кордон для росіян на контрольно-пропускному пункті «Верхній Ларс». Крім того, найближчим часом там буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату.

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