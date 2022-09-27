Мешканців прифронтових територій безплатно забезпечать дровами на зиму

На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім'я мала змогу обігріти будинок протягом осінньо-зимового періоду. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



«Витрати на закупівлю та доставлення деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенції з державного бюджету. Відповідну ініціативу Мінреінтеграції сьогодні підтримав уряд, видавши розпорядження про перерозподіл коштів та схваливши відповідні розрахунки», — зазначили у відомстві.



Таку можливість, повідомили у Мінреінтеграції, надали для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, території яких прилягають до зони проведення військових (бойових) дій.



На проєкт передбачено витрати — 562,5 мільйона гривень. Субвенцію розподілятимуть пропорційно, згідно з наданими обласними військовими адміністраціями пропозиціями.



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