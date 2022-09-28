«ДНР» назвала результаты «референдума»

Группировка «ДНР» огласила результаты псевдореферендума.



Как сообщает «ЦИК ДНР», по результатам обработки 100% протоколов участковых комиссий, за вхождение подконтрольной «ДНР» в состав России якобы проголосовали 2 116 800 человек (99,23), против — 4938.



Как утверждается, явка составила 97,51%.



Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «готовится в путь» для подписания соглашения о «вхождении» в состав РФ.



Ранее в «ЛНР» заявили, что за вхождение в состав России якобы проголосовали 98,42% жителей.

Псевдореферендумы на на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей проходили с 23 по 27 сентября. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.



Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты «референдумов», то ему больше не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.



