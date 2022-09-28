«ДНР» назвала результати «референдуму»

Угруповання «ДНР» оголосило результати псевдореферендуму.



Як повідомляє «ЦВК ДНР», за результатами опрацювання 100% протоколів «дільничних комісій», за входження підконтрольної «ДНР» до складу Росії нібито проголосували 2 116 800 осіб (99,23), проти — 4938.



Як стверджується, явка становила 97,51%.



Глава «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «готується в дорогу» для підписання угоди про «входження» до складу РФ.



Раніше в ЛНР заявили, що за входження до складу Росії нібито проголосували 98,42% жителів.

Псевдореферендуми на окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проходили з 23 по 27 вересня. Україна та країни Заходу називають голосування фарсом.



Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія визнає результати «референдумів», то йому більше нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.