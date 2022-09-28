В Латвии объявили ЧС в приграничных районах и закрыли погранпереход из-за мобилизации в РФ

Правительство Латвии утвердило предложение министерства внутренних дел об объявлении чрезвычайной ситуации в ряде районов у российской границы в связи с мобилизацией в России. Кроме того, решено закрыть один из пограничных переходов. Об этом сообщило издание «Delfi».



Чтобы предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности Латвии, правительство объявило чрезвычайную ситуацию с 28 сентября до 26 декабря в пунктах пересечения границы и в Алуксненском, Балвском и Лудзенском краях, пишет издание.



Из-за нелегальной иммиграции из Беларуси, правительство Латвии с 11 августа прошлого года уже объявило чрезвычайную ситуацию в ряде краев. Его неоднократно продлевали, в очередной раз — до 10 ноября 2022 года.



Также правительство постановило закрыть пограничный переход в Педедзе и поручило Государственной пограничной охране усилить контроль на латвийско-российской границе и проверку прибывающих в Латвию российских граждан.



Кроме того, сообщается, что с 19 сентября во въезде в Латвию отказано 57 гражданам России, а легально въехали 2475 российских граждан. Все въезжающие граждане проходят строгую проверку, все въехавшие соответствуют критериям исключений, указанным в распоряжении правительства.

Смотрите также:



