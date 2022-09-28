У Латвії оголосили НС у прикордонних районах та закрили прикордонний перехід через мобілізацію у РФ

Уряд Латвії затвердив пропозицію міністерства внутрішніх справ про оголошення надзвичайної ситуації у низці районів біля російського кордону у зв'язку з мобілізацією в Росії. Крім того, вирішено закрити один із прикордонних переходів. Про це повідомило видання Delfi.



Щоб запобігти можливим загрозам для внутрішньої безпеки Латвії, уряд оголосив надзвичайну ситуацію з 28 вересня до 26 грудня у пунктах перетину кордону та в Алуксненському, Балвському та Лудзенському краях, пише видання.



Через нелегальну імміграцію з Білорусі, уряд Латвії з 11 серпня минулого року вже оголосив надзвичайну ситуацію в низці країв. Її неодноразово продовжували, в черговий раз — до 10 листопада 2022 року.



Також уряд ухвалив закрити прикордонний перехід у Педедзе та доручив Державній прикордонній охороні посилити контроль на латвійсько-російському кордоні й перевірку російських громадян, які прибувають до Латвії.



Крім того, повідомляється, що з 19 вересня у в'їзді до Латвії відмовлено 57 громадян Росії, а легально в'їхали 2475 російських громадян. Всі громадяни, що в'їжджають, проходять сувору перевірку. Всі, хто в'їжджає, відповідають критеріям винятків, зазначених у розпорядженні уряду.

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