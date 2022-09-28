Спасатели доставили в больницы четверых раненых жителей Донетчины

Донецкая область. Фото: ГСЧС

Спасатели доставили в больницы четверых жителей Донетчины, которые были ранены в результате обстрелов со стороны российских сил. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



«Четверых местных жителей, которые были ранены в результате вражеских обстрелов в городах Курахово, Торецк и пгт Кураховка и нуждались в неотложной медицинской помощи, спасатели на автомобилях скорой медицинской помощи доставили в лечебные учреждения», — отметили в ведомстве.



Там уточнили, что от Главного управления привлекалось 11 человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российской армии за сутки погибли пять мирных жителей. Еще десять человек получили ранения.



Смотрите также:





