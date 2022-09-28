Рятувальники доправили до лікарень чотирьох поранених жителів Донеччини

Донецька область. Фото: ДСНС

Рятувальники доправили до лікарень чотирьох жителів Донеччини, яких було поранено внаслідок обстрілів з боку російських сил. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.



«Чотирьох місцевих жителів, які були поранені внаслідок ворожих обстрілів у містах Курахове, Торецьк та смт Курахівка та потребували невідкладної медичної допомоги, рятувальники на автомобілях швидкої медичної допомоги доставили до лікувальних закладів», — зазначили у відомстві.



Там уточнили, що від Головного управління залучалося 11 осіб особового складу та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російської армії за добу загинули п'ять мирних жителів . Ще десять осіб отримали поранення.



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