МИД Грузии осудило «референдумы» РФ на оккупированных территориях Украины

В правительстве Грузии осудили незаконные «референдумы», организованные РФ на оккупированных территориях Украины. Об этом в Twitter заявило МИД Грузии.



«Эти попытки аннексии территорий Украины неприемлемы. Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», - отметили грузинские дипломаты.

Псевдореферендумы по вопросу о «вхождении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в «ДНР» за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 99,23% участников «голосования», в «ЛНР» — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.



Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты «референдумов», то ему больше не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.



Ранее о том, как проходил так называемый «референдум» на Донбассе, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.