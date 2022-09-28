МЗС Грузії засудило «референдуми» РФ на окупованих територіях України

В уряді Грузії засудили незаконні «референдуми», організовані РФ на окупованих територіях України. Про це у Twitter заявило МЗС Грузії.



«Ці спроби анексії територій України є неприйнятними. Грузія твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України», - зазначили грузинські дипломати.

Псевдореферендуми щодо «входження до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей пройшли з 23 по 27 вересня. За підсумками опрацювання 100% бюлетенів у «ДНР» за входження до складу РФ нібито проголосували 99,23% учасників «голосування», у «ЛНР» — 98,42%, у Херсонській області — 87,05%, у Запорізькій області — 93,11%.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія визнає результати «референдумів», то йому більше нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.



Раніше про те, як проходив так званий «референдум» на Донбасі, розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.