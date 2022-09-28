США убеждены, что Россия сфальсифицировала результаты «референдумов»

США определили, что Россия сфальсифицировала результаты референдумов, которые, по их словам, продемонстрировали подавляющую поддержку аннексии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Associated Press.



«Эти так называемые референдумы были упражнением в принуждении и дезинформации, проводимым марионеточными властями по приказу из России», — подчеркнула Жан-Пьер.



Она также дала понять, что Белый дом готовит новые санкции против России в ответ на псевдореферендумы, заявив, что США и их союзники планируют наложить «серьезные экономические издержки на Россию, когда они будут продвигать аннексию».

Псевдореферендумы по вопросу о «вхождении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в «ДНР» за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 99,23% участников «голосования», в «ЛНР» — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.



Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты «референдумов», то ему больше не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.