США переконані, що Росія сфальсифікувала результати «референдумів»

28 вересня 2022, 22:42

США переконані, що Росія сфальсифікувала результати «референдумів»

США определили, что Россия сфальсифицировала результаты «референдумов» на оккупированных территориях Украины. Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Associated Press.

«Ці так звані референдуми були вправою у примусі та дезінформації, яку проводить маріонеткова влада за наказом з Росії», — підкреслила Жан-П'єр.

Вона також дала зрозуміти, що Білий дім готує нові санкції проти Росії у відповідь на псевдореферендуми, заявивши, що США та їхні союзники планують накласти «серйозні економічні витрати на Росію, коли вони просуватимуть анексію».

Псевдореферендуми з питання про «входження до склад Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей пройшли з 23 по 27 вересня. За підсумками обробки 100% бюлетенів у «ДНР» за входження до складу Росії нібито проголосували 99,23% учасників «голосування», у «ЛНР» – 98,42%, у Херсонській області – 87,05%, у ,11%.

Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їх результатів.

Президент України Володимир Зеленськийзаявив, що якщо Росія визнає результати «референдумів», то йому більше нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.

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