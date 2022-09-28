Явка под 99%. Как в «Л-ДНР» получили такие высокие результаты на «референдумах»

«Референдум» в Донецке. Фото: «ДАН»

«Референдумы» состоялись. Об этом оккупационные власти заявили еще до окончания голосования, когда в нем якобы приняли участие 50% жителей «Л-ДНР». Вечером 27 сентября на оккупированном Донбассе опубликовали результаты, в которых явка просто поразительная — до 98%. Возможно ли это? «Новости Донбасса» подсчитали, соответствуют ли действительности данные о результатах.



«ДНР»: голосовали все — и взрослые, и дети

«Центризбирком ДНР» заявляет, что в оккупированной Донецкой области явка составила 97,5%, за присоединение к России высказались 99,2%. Всего якобы проголосовали 2,1 миллиона человек.



По данным «Главного управления статистики ДНР», по состоянию на 1 марта 2022 года численность постоянного населения «республики» составляла около 2,2 миллиона. То есть, если отнять 2,5% проигнорировавших это событие, выходит, что в «референдуме» приняли участие почти все, кто проживает в «ДНР». Включая несовершеннолетних. Кстати, о том, что голосовать будут и дети, накануне говорили в Службе безопасности Украины.



Это вполне вероятно, учитывая, как проводился «референдум». Сам Денис Пушилин не настаивал на конфиденциальности и поставил отметку в «бюллетене» посреди улицы. Люди голосовали на лавочках и детских площадках. Не вызывает сомнений и фейковость «бюллетеней». Как и в 2014 году, их просто печатали миллионами на обычных принтерах. В телеграмм-каналах публикуют фото, где «комиссии» считают пустые «бюллетени».



Но вернемся к цифрам. В «ДНР» могут апеллировать к тому, что в этом году был оккупирован юг Донецкой области. Тем не менее, судя по количеству избирателей, которые принимали участие в местных выборах в 2020 году, в Волновахском и Мариупольском районах правом голоса были наделены около 400 тысяч человек. Отсюда нужно вычесть всех выехавших и погибших. Только в Мариуполе, по разным данным, погибли до ста тысяч человек. В тоже время, по информации советника законного мэра Мариуполя Петра Андрющенко, поддержали «референдум» единицы. Поэтому явку рисовали за счет самих россиян, которых в Мариуполе сейчас проживает около 15-20 тысяч. В том числе кадровых военных РФ. Все они тоже приняли участие в решении судьбы региона.



«ЛНР»: проголосовало больше, чем живет в «республике»

На Луганщине ситуация аналогичная. Здесь явка якобы 94,2%. 98,4% выступили за будущее с Россией.



Группировка «ЛНР» отчиталась, что проголосовали 1,66 миллионов человек. Что опять-таки противоречит статистике самих же оккупантов, которые ранее заявляли, что население «республики» составляет 1,4 миллиона. То есть, на «референдум» людей пришло больше, чем живет на этой территории.



Опять-таки, можно сослаться на то, что в этом году добавился Лисичанск и Северодонецк, но цифры эти незначительные. В мирное время в этих городах проживало примерно по сто тысяч человек. В июле российские СМИ писали, что в Северодонецке осталось 10% от довоенного количества.



Если к явке в 1,66 млн человек, о которых говорят оккупанты, добавить 6% тех, кто не пришел на «референдум», выходит около 1,8 миллионов. Такое количество избирателей было на всей Луганщине в 2012 году, когда здесь прошли последние законные выборы.



«С учетом катастрофической ежегодной отрицательной разницы между количеством родившихся и умерших на территории так называемой "ЛНР", у организаторов "референдума"- получается, что население за эти годы уменьшилось всего на 60 тысяч человек. В эти 60 тысяч разницы входят не только умершие, но и сотни тысяч переселенцев в пределах Украины — только в течение весны-лета 2022 года официально зарегистрированных более 320 тысяч перемещенных лиц. Многие еще не зарегистрировались или пользуются справкой, полученной 7-8 лет назад. Десятки тысяч луганчан уехали в страны Европы. В эти 60 тысяч разницы вошли погибшие и искалеченные, которых Россия принудительно мобилизовала во время вторжения. Наверное, и пленные и пропавшие без вести», — пишет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Что дальше?

Несмотря на жонглирование цифрами, в мире пропагандистов «референдумы» прошли, «согласно всем нормам международного права и с участием более сотни международных наблюдателей из трех десятков стран».



По словам российского политолога Сергея Маркова, в Кремле приятно удивлены настолько высокой явкой. Несмотря на такой якобы неожиданный и ошеломляющий результат, захват новых территорий, судя по всему, обрадовал Путина меньше, чем аннексия Крыма. По словам Дмитрия Пескова, лидер Кремля не планирует выступать с обращением по поводу присоединения к России «Л-ДНР» и частей Запорожской и Херсонской областей. Песков также добавил, что Путин планирует встретиться с «главами республик» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, но точная дата еще не определена.



В тоже время и Пушилин, и Пасечник уже отправились в Москву для «дальнейших юридических процедур» по вхождению территорий в состав РФ. «Л-ДНР» якобы присоединятся к России в статусе «республик». По информации того же Сергея Маркова, произойдет это 4 октября. На этот день назначено заседание Совета Федерации. Также 3 и 4 октября пройдут заседания Госдумы. После этого и станет ясно, в каком качестве Россия присоединит оккупированные территории. Кстати, по словам Дениса Пушилина, он до сих пор намерен захватить всю территорию Донецкой области. По его словам, после псевдореферендумов российская армия якобы выходит на новый этап ведения боевых действий. Видимо, он имеет в виду подвоз на передовую только что мобилизованных россиян. Без соответствующей экипировки и боевого опыта.