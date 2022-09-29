У Донецькій області за сім місяців через обстріли загинуло понад 900 людей

На підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілу з боку російських військ за добу загинули шестеро мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його інформацією, двоє людей загинули в Торецьку, по одному — у Бахмуті, Північному, Благодатному, Миколаївці. Ще чотирьох людей поранено: двох — у Бахмуті, по одному — в Олександрополі та Новоукраїнці.



Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також:



