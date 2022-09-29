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В Краматорске ранены 11 человек в результате ракетных ударов

Обновлено
29 сентября 2022, 11:25

В Краматорске ранены 11 человек в результате ракетных ударов

Краматорск Краматорск

В Краматорске Донецкой области — мощный взрыв.

Как сообщают местные жители, его хорошо было слышно в разных районах. В Telegram-каналах публикуют фото с места происшествия. Там, где произошел взрыв, в небо поднимается столб дыма.

 

Обновлено. Как сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко, по городу нанесены четыре ракетных удара.

«Уже известно о десяти раненых. Повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома. На местах работают все соответствующие службы», — проинформировал мэр.

Обновлено: Как сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко, из-за обстрела оккупантами Краматорска пострадали 11 гражданских.

«Россияне нанесли удары по городу около девяти утра. Повредили здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещение второй городской больницы и "Укртелекома" — там выбиты практически все окна. Полную картину повреждений выясняют правоохранители и местные власти», — отметил Кириленко.

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