У Краматорську поранено 11 людей внаслідок ракетних ударів

29 вересня 2022, 11:25

У Краматорську поранено 11 людей внаслідок ракетних ударів

Краматорськ Краматорськ

У Краматорську Донецької області — потужний вибух.

Як повідомляють місцеві жителі, його добре було чути у різних районах. У Telegram-каналах публікують фото з місця події. Там, де стався вибух, у небо здіймається стовп диму.

 

Оновлено. Як повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко, по місту завдано чотирьох ракетних ударів.

«Вже відомо про десятьох поранених. Пошкоджено багатоповерхівку, інфраструктуру та приватні домівки. На місцях працюють усі відповідні служби», — поінформував мер.

Оновлено: Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, через обстріл окупантами Краматорська постраждали 11 цивільних.

«Росіяни завдали ударів по місту близько дев'ятої ранку. Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та "Укртелекому" — там вибито практично всі вікна. Повну картину пошкоджень з'ясовують правоохоронці та місцева влада», — зазначив Кириленко.

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