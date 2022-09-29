У Дніпрі ракета влучила у «барахолку» біля автовокзалу: Тіла загиблих складно ідентифікувати

Дніпро. Фото: поліції

Внаслідок ракетного удару по Дніпру деякі тіла загиблих складно ідентифікувати. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.



«На місці трагедії працюють не лише рятувальники, поліція та комунальники, а вже й журналісти», — повідомив Філатов.



Також він нагадав про попередній обстріл, коли зруйнували Троїцький ринок.



«Цього разу (зруйнували) "барахолку" біля автовокзалу, куди я сам особисто іноді ходив купувати всякий мотлох. Від гайкових ключів до гасів. Минулого разу вони влупили у приватний будинок в Рибальському, сьогодні — у селище в районі проспекту Металургів. Жодних військових цілей», — наголосив Філатов.



В обласній поліції поінформували, що, крім приватних будинків, пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Раніше повідомлялося, що російські сили вночі вдарили ракетами по Дніпру. Є загиблі та поранені, зокрема діти, десятки будинків пошкоджені.



Нагадаємо, російські війська вранці вдарили також по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з РСЗВ «Ураган». Поранено 19 людей.