Путін 30 жовтня підпише «договори» про анексію українських територій

29 вересня 2022, 13:18

Путін 30 жовтня підпише «договори» про анексію українських територій

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 30 жовтня, візьме участь у церемонії підписання «договорів про вступ до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков.

«Завтра у великому Кремлівському Палаці, в Георгіївській залі, о 15:00 відбудеться церемонія підписання договорів про вступ до РФ нових територій», — наводить слова Пєскова «РИА Новости».

Він додав, що буде «об'ємний виступ» Путіна на цьому заході.

Крім того, на полях церемонії пройде зустріч Путіна з головами окупаційних адміністрацій, які напередодні прибули до Москви.

Також Пєсков не виключив, що завтра Путін відвідає концерт-мітинг на Червоній площі з нагоди приєднання територій.

Псевдореферендуми щодо «входження до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей пройшли з 23 по 27 вересня. За підсумками опрацювання 100% бюлетенів на окупованій частині Донецької області за входження до складу РФ нібито проголосували 99,23% учасників «голосування», на Луганщині — 98,42%, у Херсонській області — 87,05%, у Запорізькій області — 93, 11%.

Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів.

Президент України Володимир Зеленський заявив , що якщо Росія визнає результати «референдумів», то йому більше нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.

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