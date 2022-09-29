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Украина вернула из российского плена еще шесть человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули шесть наших людей — четверых морпехов и двоих гражданских. Офицеры — Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты — Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские — Андруша Виктория и Майборода Яна», — перечислил Ермак.



По его словам, у каждого из них — своя история.



«Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и содержали в Курском СИЗО. Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны. Военные участвовали в боях за Мариуполь», — уточнил Ермак.



Глава ОП подчеркнул, что обмены продолжаются.



«Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей… Вернем всех», — резюмировал он.

Напомним, 21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Одним из посредников выступила Турция.



Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР».



Известно, что Медведчук был обменян на 200 украинских военных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР». Командиры «Азова» сейчас находятся в Турции, где для них созданы все условия.