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Україна повернула з російського полону ще шістьох людей. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.



«Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули шістьох наших людей — чотирьох морпіхів та двох цивільних. Офіцери — Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати — Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні — Андруша Вікторія та Майборода Яна», — перелічив Єрмак.



За його словами, кожен з них має свою історію.



«Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, тому що в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, яку вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО. Майборода Яна опинилася у полоні через те, що в її телефоні знайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони. Військові брали участь у боях за Маріуполь», — уточнив Єрмак.



Очільник ОП наголосив, що обміни продовжуються.



«Тільки цього місяця ми повернули 235 наших людей… Повернемо всіх», — резюмував він.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Одним із посередників виступила Туреччина.



Українській стороні було повернуто 215 військовослужбовців з-поміж захисників Маріуполя, зокрема командирів «Азова» та інших підрозділів, які обороняли місто. В обмін Росії передали Віктора Медведчука та 55 військовослужбовців РФ й «Л-ДНР».



Відомо, що Медведчука було обміняно на 200 українських військових, а п'ятеро командирів оборони Маріуполя — на 55 військових РФ та «Л-ДНР». Командири «Азова» зараз перебувають у Туреччині, де для них створено всі умови.