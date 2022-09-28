Омбудсмен: РФ не дает возможности посетить место гибели украинских военнопленных в Оленивке

Россия до сих пор не предоставляет Украине возможности посетить место массовой гибели украинских военнопленных. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает «Интерфакс-Украина».



Вместе с тем Лубинец отметил, что в офисе омбудсмена РФ Татьяны Москальковой на его запрос с предложением вместе посетить место теракта в Оленивке ответили, что этим вопросом занимается «отдельный омбудсмен ДНР».



«Был официальный ответ, что я как омбудсмен Украины должен обращаться не к ней, а к "омбудсмену" так называемой "ДНР", потому что это отдельное "государство", там – отдельный омбудсмен, занимающийся этим вопросом. Российская сторона продолжает играть в такую игру "я – не я, и хата – не моя"», – уточнил он.



Кроме того, Лубинец отметил, что Оленивку не смогла посетить и специальная мониторинговая миссия ООН.



Ранее глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер сообщила, что миссия до сих пор не получила беспрепятственного доступа к местам содержания украинских военнопленных.