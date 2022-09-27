РФ так и не предоставила доступ к местам содержания украинских военнопленных, — ООН

Миссия ООН до сих пор не получила беспрепятственного доступа к местам содержания украинских военнопленных. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает «Укринформ».



На презентации нового доклада Управления ООН по правам человека в отношении Украины за период с 1 февраля по 31 июля 2022 года Богнер отметила, что у специалистов по правам человека был беспрепятственный доступ к местам содержания военнопленных на подконтрольной украинским властям территории.



«С другой стороны, нам не был предоставлен конфиденциальный доступ к местам интернирования украинских военнопленных на территории, контролируемой Вооруженными силами РФ или связанными вооруженными группами», — подчеркнула она.



Богнер добавила, что информация, которую получает миссия, свидетельствует о том, что для находящихся в российском плену украинских военных существуют серьезные риски в отношении здоровья и безопасности.



«Они подвергаются жестокому обращению. Кроме того, унижают и их достоинство. Такое обращение с украинскими военнопленными носит систематический характер как на оккупированных территориях, так и в местах интернирования в РФ», — подытожила она.

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