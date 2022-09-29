Угруповання «ЛНР» повністю вивело з обігу гривню

На підконтрольній «ЛНР» території повністю вивели з обігу гривню. Про це заявив так званий «посол ЛНР» в «РФ» Родіон Мірошник, повідомляє російський «ТАСС».



Раніше обіг гривні на підконтрольній «ЛНР» території припинилося. Але, запевняє Мірошник, оскільки захоплено нові території, гривня знову з'явилася в обігу.



Повідомляється, що в березні «уряд ЛНР» ухвалив приймати як засіб платежу готівкову українську гривню, за винятком монет, поряд із російським рублем. При цьому зараз в обороті гривні немає.



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