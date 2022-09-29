ЗСУ відбили атаки російських військ біля 11 населених пунктів — Генштаб

Підрозділи Сил оборони відобразили атаки російських військ у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за поточну добу.



Для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів. Підтверджено поразку одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шість зенітних ракетних комплексів супротивника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БПЛА.



Ракетні війська та артилерія за поточну добу, зокрема, вразили 4 командні пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та 6 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.



Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зрив активних дій сил оборони на окремих напрямках. Він обстрілює позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлам мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.



За поточну добу противник завдав 4 ракетних та 4 авіаційних ударів, здійснив понад 28 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Від російських ударів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них – Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Нікополь, Павлівка, Високопілля, Мирне. Також внаслідок удару по Зеленодольській ТЕС постраждали понад 10 цивільних осіб.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.



На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:



- на Сіверському напрямку — у районі Сеньківки Чернігівської області;

- на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Ветеринарне, Соснівка, Стрелеча, Червоне, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Грушівка, Сенькове та Оскол;

- на Краматорському напрямку — в районах населених пунктів Новий Світ, Катеринівка, Нове, Новоселівка, Богородичне, Пришиб, Блакитні Озера, Щурове, Донецьке, Старий Караван, Діброва, Райгородок, Озерне, Закотне та Верхньокам'яне;

- на Бахмутському напрямку — Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванівське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Торецьк;

- на Авдіївському напрямку — в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Опитне, Піски та Мар'їнка;

- на Новопавлівському напрямку — Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Ненучне та Новоукраїнка;

- на Запорізькому напрямку — Темирівка, Яблукове, Успенівка, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Чарівне, Дорожнянка, Кам’янське, Мала Токмачка, Білогір’я, Червоне.



На Південнобузькому напрямку обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали районів понад 35 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь, Високопілля, Архангельське, Осокорівка, Тернівка, Білогірка, Сухий Ставок, Благодатне, Ольгіне, Лимани, Правдино та Мирне.



Керівництво російських окупаційних військ усіма наявними способами продовжує робити спроби відновлення боєздатності підрозділів, які зазнали втрат у боях на території України. Так, на тимчасово окупованій території Донецької області так звані «місцеві власті» проводять заклик та підготовку ще 250 ув'язнених. Вони найближчими днями будуть спрямовані на доукомплектування підрозділів, що знаходяться на передових позиціях.



Російські війська продовжують зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено поразку зосередження живої сили та військової техніки супротивника у районі Нової Кубані Херсонської області, що також призвело до детонації боєприпасів. Втрати ворога уточнюються.



За уточненою інформацією, внаслідок вогневої поразки окупантів у районі Софіївки Бердянського району Запорізької області, противник втратив понад 40 людей пораненими та близько 15 загиблими.



Крім того, до лікувальних закладів міста Старобільськ Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників.