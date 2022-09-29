Сенат США одобрил выделение Украине 12,4 млрд долларов

Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов. Об этом сообщает Washington Post.



Отмечается, что 7,8 млрд будут выделены на оборонные нужды, а 4,5 млрд — на прямую бюджетную поддержку Украины.



Этот документ восстанавливает полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование из составов Министерства обороны США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов.



Законопроект еще должен быть рассмотрен Палатой представителей, где голосование назначено на пятницу, 30 сентября.