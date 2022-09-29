Сенат США схвалив виділення Україні 12,4 млрд доларів

Сенат США проголосував за виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 12,4 млрд. доларів. Про це повідомляє Washington Post.



Зазначається, що 7,8 млрд буде виділено на оборонні потреби, а 4,5 млрд — на пряму бюджетну підтримку України.



Цей документ відновлює повноваження Білого дому передавати Україні зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США у новому фінансовому році на суму 3,7 млрд доларів.



Законопроект ще має бути розглянутий Палатою представників, де голосування призначено на п'ятницю, 30 вересня.