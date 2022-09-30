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В Кремле готовят заключительный аккорд аннексии — главное за день ►

30 сентября 2022, 01:30

В Кремле готовят заключительный аккорд аннексии — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Ракетные удары по Краматорску. 10 человек ранены.
  • Обстрелы по всей линии фронта — от Марьинки до Святогорска. Большинство ударов пришлось на Бахмут.
  • Продолжаются бои за Лиман. По мнению аналитиков Института изучения войны, там россиян может ожидать коллапс.
  • Обстрел Горловки и Донецка. Есть жертвы.
  • «Спасибо деду за нашу победу» — в центре Донецка появились билборды с портретом президента США Байдена.
  • В Кремле готовятся к митингу в поддержку аннексии и подписанию «договоров о вступлении в состав РФ». На Красной площади уже установили сцену.
  • В РФ продолжаются протесты против мобилизации. Уже призвано 100 тысяч человек.

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