Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Ракетные удары по Краматорску. 10 человек ранены.

Обстрелы по всей линии фронта — от Марьинки до Святогорска. Большинство ударов пришлось на Бахмут.

Продолжаются бои за Лиман. По мнению аналитиков Института изучения войны, там россиян может ожидать коллапс.

Обстрел Горловки и Донецка. Есть жертвы.

«Спасибо деду за нашу победу» — в центре Донецка появились билборды с портретом президента США Байдена.

В Кремле готовятся к митингу в поддержку аннексии и подписанию «договоров о вступлении в состав РФ». На Красной площади уже установили сцену.

В РФ продолжаются протесты против мобилизации. Уже призвано 100 тысяч человек.