У Кремлі готують заключний акорд анексії — головне за день ►

30 вересня 2022, 01:01

У Кремлі готують заключний акорд анексії — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Ракетні удари по Краматорську. 10 людей поранено.
  • Обстріл по всій лінії фронту — від Мар'їнки до Святогірська. Більшість ударів припало на Бахмут.
  • Продовжуються бої за Лиман. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, там росіян може чекати на колапс.
  • Обстріл Горлівки та Донецька. Є жертви.
  • «Дякую діду за нашу перемогу» — у центрі Донецька з'явилися білборди з портретом президента США Байдена.
  • У Кремлі готуються до мітингу на підтримку анексії та підписання «договорів про вступ до складу РФ». На Червоній площі вже встановили сцену.
  • У РФ продовжуються протести проти мобілізації. Вже покликано 100 тисяч людей.

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