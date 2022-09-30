Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Ракетні удари по Краматорську. 10 людей поранено.
- Обстріл по всій лінії фронту — від Мар'їнки до Святогірська. Більшість ударів припало на Бахмут.
- Продовжуються бої за Лиман. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, там росіян може чекати на колапс.
- Обстріл Горлівки та Донецька. Є жертви.
- «Дякую діду за нашу перемогу» — у центрі Донецька з'явилися білборди з портретом президента США Байдена.
- У Кремлі готуються до мітингу на підтримку анексії та підписання «договорів про вступ до складу РФ». На Червоній площі вже встановили сцену.
- У РФ продовжуються протести проти мобілізації. Вже покликано 100 тисяч людей.