Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Ракетні удари по Краматорську. 10 людей поранено.

Обстріл по всій лінії фронту — від Мар'їнки до Святогірська. Більшість ударів припало на Бахмут.

Продовжуються бої за Лиман. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, там росіян може чекати на колапс.

Обстріл Горлівки та Донецька. Є жертви.

«Дякую діду за нашу перемогу» — у центрі Донецька з'явилися білборди з портретом президента США Байдена.

У Кремлі готуються до мітингу на підтримку анексії та підписання «договорів про вступ до складу РФ». На Червоній площі вже встановили сцену.

У РФ продовжуються протести проти мобілізації. Вже покликано 100 тисяч людей.