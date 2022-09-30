Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: Під завалами дев'ятиповерхівки є люди

30 вересня 2022, 08:49

Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: Під завалами дев'ятиповерхівки є люди

Миколаїв. Фото: ОП Миколаїв. Фото: ОП

Російські війська вночі атакували Миколаїв ракетами. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, зафіксовано сім вибухів, зокрема два за містом. Дві ракети прилетіли до спального житлового району.

«Одна ракета влучила в дев'ятиповерхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди», — повідомив Кім.

Пізніше він додав, що рятувальники деблокували жінку — вона жива. Вісім людей поранено.

«Звіряємо списки мешканців», — зазначив керівник ОВА.



Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував кадри з місця події.

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