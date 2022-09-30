Зеленский показал фото последствий обстрела оккупантами колонны в Запорожье

По Запорожью и району российские оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал фото последствий атаки.



«Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население Запорожья, Николаевщины, Днепропетровщины. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников», - написал он, отметив, что «так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире».

По данным Запорожской ОВА, из-за обстрела колонны возле областного центра российскими войсками погибли 23 человека и 28 были ранены.



1 октября в Запорожье и области объявлен днем траура.