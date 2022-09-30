Зеленський показав фото наслідків обстрілу окупантами колони у Запоріжжі

30 вересня 2022, 11:47

Зеленський показав фото наслідків обстрілу окупантами колони у Запоріжжі

По Запоріжжю та району російські окупанти випустили 16 ракет за один ранок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та опублікував фото наслідків атаки.

«Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників», - написав він, зазначивши, що «так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі».

За даними Запорізької ОВА, через обстріл колони біля обласного центру російськими військами загинуло 23 особи та 28 було поранено.

1 жовтня у Запоріжжі та області оголошено днем жалоби.

 

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