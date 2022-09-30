Зеленський показав фото наслідків обстрілу окупантами колони у Запоріжжі

По Запоріжжю та району російські окупанти випустили 16 ракет за один ранок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та опублікував фото наслідків атаки.



«Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників», - написав він, зазначивши, що «так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі».

За даними Запорізької ОВА, через обстріл колони біля обласного центру російськими військами загинуло 23 особи та 28 було поранено.



1 жовтня у Запоріжжі та області оголошено днем жалоби.