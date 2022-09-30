Через Запорожье приостановлен выезд на оккупированные РФ территории — Гайдай

Выезд на временно оккупированную российскими войсками территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также отметил, что это произошло из-за утреннего обстрела российской армией гуманитарной колонны на окраине Запорожья.

«Если вы потеряли связь со своими родственниками после обстрела пункта пропуска в Запорожье, или же необходимо узнать какую-либо другую информацию или получить помощь, обращайтесь в органы полиции по телефону: 050 452 91 95», - написал Сергей Гайдай.

По данным Запорожской ОВА, из-за обстрела колонны возле областного центра российскими войсками погибли 23 человека и 28 были ранены.



1 октября в Запорожье и области объявлен днем траура.



Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал произошедшее в Запорожье и опубликовал фото последствий российской атаки.