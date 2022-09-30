Через Запоріжжя призупинено виїзд на окуповані РФ території — Гайдай

Виїзд на тимчасово окуповану російськими військами територію через Запоріжжя припинено на невизначений термін. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він також зазначив, що це сталося через ранковий обстріл російською армією гуманітарної колони на околицях Запоріжжя.

«Якщо ви втратили зв'язок зі своїми родичами після обстрілу пункту пропуску у Запоріжжі, або ж маєте необхідність дізнатися будь-яку іншу інформацію чи отримати допомогу, звертайтеся до органів поліції за номером телефону: 050 452 91 95», - написав Сергій Гайдай.

За даними Запорізької ОВА, через обстріл колони біля обласного центру російськими військами загинуло 23 особи та 28 було поранено.



1 жовтня у Запоріжжі та області оголошено днем жалоби.



Президент України Володимир Зеленський прокоментував те, що сталося в Запоріжжі і опублікував фото наслідків російської атаки.