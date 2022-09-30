Святогорск: Как выглядит госпиталь для ветеранов после боев

В Святогорске Донецкой области после боевых действий значительно разрушен областной госпиталь для ветеранов войны. Фото «Новостям Донбасса» передал украинский военный.





Новый корпус отделения физической и реабилитационной медицины был открыт только в прошлом году. Его возвели в рамках программы «Большое строительство». Трехэтажное здание с бассейном было оснащено новейшим оборудованием, тренажерами и гимнастическим инвентарем для реабилитации участников АТО/ООС.



Как выглядел госпиталь ранее:

ВСУ зашли в Святогорск 12 сентября. Город был возвращен под контроль Украины.



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