Святогірськ: Як виглядає шпиталь для ветеранів після боїв

У Святогірську Донецької області після бойових дій значно зруйновано обласний шпиталь для ветеранів війни. Фото «Новинам Донбасу» передав український військовий.





Новий корпус відділення фізичної та реабілітаційної медицини було відкрито лише торік. Його звели у межах програми «Велике будівництво». Триповерхова будівля з басейном була оснащена найновішим обладнанням, тренажерами та гімнастичним інструментом для реабілітації учасників АТО/ООС.



Як виглядав шпиталь раніше:

ЗСУ зайшли до Святогірська 12 вересня. Місто було повернено під контроль України.



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