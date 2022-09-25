Оккупанты вывезли из Святогорска погибшего замполита, оставив тела рядовых

Оккупанты эвакуировали тело своего замполита, погибшего под Святогорском Донецкой области, а тела рядовых оставили гнить в лесу. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.



Отмечается, что пограничники нашли фуражку старшего лейтенанта на одной из позиций в районе Святогорска.



«Собственник фуражки с подписью "ст. л-т санжиев с.б." оказался тем редким захватчиком, гибель которого признана в пабликах органов местной власти России», — сказано в сообщении.



СМИ и соцсети сообщили 15 сентября, что в Калмыкии с участием городских и районных чиновников простились со старшим лейтенантом Сананом Санжиевым.



Пограничники напомнили, что родственники замполита получат гробовые, потому что тело его эвакуировали и похоронили с почестями.

«А вот вдовы и сироты простых захватчиков пусть сами догадываются, куда пропали их родственники, потому что тела рядовых в российской армии можно оставить в лесу и списать, как пропавшие без вести», — добавили в Госпогранслужбе Украины.



Напомним, ВСУ зашли в Святогорск 12 сентября. Зачистка от оккупантов идет в городе и вокруг него.

