Зеленский провел заседание СНБО: Что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На нем были рассмотрены вопросы обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«Члены СНБО рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации… Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории», — отметили в пресс-службе.



Также сообщается, что была заслушана информация СБУ, ГУР, Донецкой ОВА и др. В том числе — о «голосовании», которое РФ проводила на временно оккупированных территориях. Во время псевдореферендумов происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.



«Кроме того, СНБО рассмотрел вопрос обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства», — сообщили в ОП.



Также, по информации пресс-службы, обсуждались меры, которые необходимо принять с целью обеспечения безопасности. В частности, это:

укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины;

увеличение военно-технической помощи Украинскому государству;

усиление санкционного давления на Россию;

внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене;

активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны стран евроатлантического пространства;

противодействие гибридным угрозам со стороны страны-агрессора.

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал «договоры» о «включении» оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.