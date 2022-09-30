Зеленський провів засідання РНБО: Що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО). На ньому було розглянуто питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



«Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалації збройної агресії з боку Російської Федерації... Учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території», — зазначили у пресслужбі.



Також повідомляється, що було заслухано інформацію СБУ, ГУР, Донецької ОВА тощо. Зокрема — про «голосування», яке РФ проводила на тимчасово окупованих територіях. Зазначалося, що під час псевдореферендумів відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.



«Крім того, РНБО розглянула питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору», — повідомили в ОП.



Також, за інформацією пресслужби, обговорювалися заходи, які необхідно вжити для забезпечення безпеки. Зокрема, це:

зміцнення та розширення міжнародної коаліції на підтримку України;

збільшення військово-технічної допомоги Українській державі;

посилення санкційного тиску на Росію;

запровадження пропозицій щодо забезпечення безпеки на міжнародній арені;

активізація стратегії ядерного стримування Росії з боку країн євроатлантичного простору;

протидія гібридним загрозам з боку країни-агресора.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав «договори» про «включення» окупованих територій Донецької, Луганської областей, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.