Зеленський провів засідання РНБО: Що обговорювали

30 вересня 2022, 17:05

Зеленський провів засідання РНБО: Що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО). На ньому було розглянуто питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалації збройної агресії з боку Російської Федерації... Учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території», — зазначили у пресслужбі.

Також повідомляється, що було заслухано інформацію СБУ, ГУР, Донецької ОВА тощо. Зокрема — про «голосування», яке РФ проводила на тимчасово окупованих територіях. Зазначалося, що під час псевдореферендумів відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.

«Крім того, РНБО розглянула питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору», — повідомили в ОП.

Також, за інформацією пресслужби, обговорювалися заходи, які необхідно вжити для забезпечення безпеки. Зокрема, це:

  • зміцнення та розширення міжнародної коаліції на підтримку України;
  • збільшення військово-технічної допомоги Українській державі;
  • посилення санкційного тиску на Росію;
  • запровадження пропозицій щодо забезпечення безпеки на міжнародній арені;
  • активізація стратегії ядерного стримування Росії з боку країн євроатлантичного простору;
  • протидія гібридним загрозам з боку країни-агресора.

Читайте також:

У Зеленського заявили про влучення армії РФ до Лиманського казана

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав «договори» про «включення» окупованих територій Донецької, Луганської областей, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.

Ще за темою

Інше
Війна Ситуація на фронті референдум
Організації
РНБО

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:31
«ЛНР» забрала у «держвласність» 17 тисяч підприємств та об'єктів
15:42
«ДНР» та «ЛНР» встановили екрани на вулицях та транслюють Путіна
12:28
«ДНР» показала перших прибулих мобілізованих росіян
09:59
У Херсоні загинув «перший заступник очільника» окупаційної «адміністрації»
09:31
«ДНР»: Через обстріли Донецька та Горлівки загинули мирні жителі
09:14
У казармі під Новоайдаром загинуло понад 50 окупантів — Гайдай
01:01
У Кремлі готують заключний акорд анексії — головне за день ►
00:52
«Кримський округ» на чолі з Рогозіним: Чого чекати ►
23:03
«ДНР» «конфіскувала» нерухомість Ахметова та 140 громадян України
20:56
«ЛНР» засудила жителя Білокуракіного до 12 років в'язниці за «держзраду»
20:17
У «ДНР» заявили про підрив двох людей на мінах на заході Донецька
19:46
«ЛНР» позбавила волі українського військового на 13 років
18:40
«ЛНР»: Двоє людей загинули, 9 поранені через обстріл Верхньої Підгорівки
16:42
Угруповання «ЛНР» повністю вивело з обігу гривню
15:39
«Реактор не пошкоджений»: На Запорізькій АЕС сталося задимлення
Всі новини
18:13
Кількість загиблих внаслідок удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі збільшилося до 26
17:56
США ввели санкції проти членів Держдуми та Ради Федерації
17:27
Україна готова до діалогу, але з іншим президентом Росії – Зеленський
17:12
Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО
17:05
Зеленський провів засідання РНБО: Що обговорювали
16:52
Енергетики повернули світло у шість населених пунктів Донеччини
16:37
У Зеленського заявили про потрапляння армії РФ у Лиманський котел
16:31
«ЛНР» забрала у «держвласність» 17 тисяч підприємств та об'єктів
16:25
50 країн – учасниць МАГАТЕ закликали РФ вивести війська із ЗАЕС
16:03
Путін анексував ще частину українських територій
15:54
«Армія працює»: В Офісі президента відреагували на виступ Путіна
15:42
«ДНР» та «ЛНР» встановили екрани на вулицях та транслюють Путіна
15:37
Путін закликав Україну повернутися до переговорів, анексуючи території
15:12
Святогірськ: Як виглядає шпиталь для ветеранів після боїв
14:42
Зеленський збирав Ставку. Обговорювали визволення України від окупантів
Всі новини
ВІДЕО
У Кремлі готують заключний акорд анексії — головне за день ►
30 вересня, 01:01
«Кримський округ» на чолі з Рогозіним: Чого чекати ►
30 вересня, 00:52
«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►
29 вересня, 13:04

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти