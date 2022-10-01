«Увезли с завязанными глазами»: Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС

Российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС в Энергодаре Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении. Об этом заявил президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, сообщает пресс-служба предприятия.



Отмечается, что вчера около 16:00 Мурашов был задержан патрулем оккупантов по дороге от станции до Энергодара.



«Автомобиль остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова и его судьбе», — проинформировал Котин.



Он подчеркнул, что гендиректор является лицензированным лицом, которое несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции.



«Требую от российских военных, которые контролируют Запорожскую АЭС, сотрудников "Росатома", которые также незаконно находятся на нашем ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации Запорожской АЭС», — заявил президент НАЭК «Энергоатом».



Также он обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом применить все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.

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