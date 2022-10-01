«Відвезли із зав'язаними очима»: Окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС

Російські окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС в Енергодарі Ігоря Мурашова та вивезли його у невідомому напрямку. Про це заявив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, повідомляє пресслужба підприємства.



Зазначається, що вчора близько 16:00 Мурашова було затримано патрулем окупантів дорогою від станції до Енергодару.



«Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку. Поки що немає інформації про місцеперебування Ігоря Мурашова та його долю», — поінформував Котін.



Він наголосив, що гендиректор є ліцензованою особою, що несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.



«Вимагаю від російських військових, які контролюють Запорізьку АЕС, співробітників "Росатому", які також незаконно перебувають на нашому ядерному об'єкті, припинити акти ядерного тероризму стосовно керівництва та персоналу ЗАЕС, негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов'язків щодо підтримки безпечної експлуатації Запорізької АЕС», — заявив президент НАЕК «Енергоатом».



Також він звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом застосувати всі можливі заходи щодо термінового звільнення Ігоря Мурашова з полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов'язків.

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