Под Купянском оккупанты расстреляли гражданскую колонну, 20 погибших

В так называемой «серой зоне» между оккупированным Сватово Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области российские войска расстреляли гражданскую колонну. Об этом сообщает СБУ.



По информации ведомства, колонна из семи автомобилей была уничтожена в конце сентября.



«По меньшей мере, 20 человек погибли, и среди них — десять детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов: они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель"», — отметили в СБУ.



В ведомстве подчеркнули, что это военное преступление, его расследование продолжается. Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям удалось спастись, и сейчас они дают показания следователям.



