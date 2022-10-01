Під Куп'янськом окупанти розстріляли цивільну колону, 20 загиблих

У так званій «сірій зоні» між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом у Харківській області російські війська розстріляли цивільну колону. Про це повідомляє СБУ.



За інформацією відомства, колону із семи автомобілів було знищено наприкінці вересня.



«Щонайменше 20 людей загинули, і серед них десять дітей. Звірячий напад на цивільних осіб здійснила диверсійно-розвідувальна група окупантів: вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель"», - зазначили в СБУ.



У відомстві наголосили, що це воєнний злочин, його розслідування триває. Остаточна кількість жертв встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися, і зараз вони дають свідчення слідчим.



