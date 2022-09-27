В Харьковской области деоккупирован поселок Купянск-Узловой

В Харьковской области ВСУ освободили от оккупантов поселок Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Он отметил, что теперь, после освобождения Купянска-Узлового, временно оккупированной остается менее 6% территории Харьковской области.

«У них [россиян] было несколько принципиальных и достаточно важных для них направлений: Изюм, Изюмская высота, так называемая, – это путь, по которому они направляли свою военную технику на территорию Донецкой и Луганской областей, там усиливали свое военное присутствие; и, конечно, Купянск-Узловой – это одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области», — сказал Синегубов.

Также он сообщил, что Купянск-Узловой был оккупирован с первых часов полномасштабной войны РФ против Украины, и армия РФ основательно обороняла этот населенный пункт.



«Благодаря успешной военной операции наши Вооруженные силы его [Купянск-Узловой] сейчас отбили и полностью фактически контролируют», — заявил глава Харьковской ОВА.



Также он отметил, что каждый метр украинской территории «освобождается достаточно тяжело, потому что враг не отступает, постоянно пытается перегруппироваться, стягивает свои резервы».

Ранее российские СМИ сообщали, что в РФ может появиться новый федеральный округ — «Крымский». Якобы новое образование власти планируют создать по итогам «референдумов», проводящихся на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Также в округ планируют включить аннексированный еще в 2014 году Крым.