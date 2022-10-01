Украина подала заявку на вступление в НАТО — реакция Германии

Германия приветствует решение Украины подать заявку на вступление в НАТО. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает «Тagesschau».



Ламбрехт призвала к дальнейшей поддержке Украины. При этом угрозы РФ серьезно воспринимаются правительством Германии.



Также она прокомментировала подачу заявки в НАТО в ускоренном порядке.



«Украина вольна выбирать союз, в котором ей комфортно. Однако вступление в НАТО связано с определенными требованиями. Теперь этот вопрос будет обсуждаться среди 30 стран НАТО», — сказала министр.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Планируется, что это произойдет по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий по вступлению.



Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины о членстве в альянсе.



Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО.



В США прокомментировали подачу Украиной заявки на членство в НАТО в ускоренном порядке.