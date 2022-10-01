Україна подала заявку на вступ до НАТО — реакція Німеччини

01 жовтня 2022, 15:58

Україна подала заявку на вступ до НАТО — реакція Німеччини

Німеччина вітає рішення України подати заявку на вступ до НАТО. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, повідомляє «Tagesschau».

Ламбрехт закликала до подальшої підтримки України. При цьому загрози РФ серйозно сприймаються урядом Німеччини.

Також вона прокоментувала подання заявки до НАТО у прискореному порядку.

«Україна вільна обирати спілку, в якій їй комфортно. Проте, вступ до НАТО пов'язаний з певними вимогами. Тепер це питання обговорюватиметься серед 30 країн НАТО», — сказала міністерка.

Учора президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів на заявку України про членство в Альянсі.

Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ до НАТО.

У США прокоментували подання Україною заявки на членство в НАТО у прискореному порядку.

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