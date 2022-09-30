Белый дом: Сейчас не время для вступления Украины в НАТО

В США прокомментировали подачу Украиной заявки на членство в НАТО в ускоренном порядке. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Сейчас не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО», – сказал он.



По его мнению, лучший путь поддержки Украины - практическая поддержка «на земле». А уже процесс в Брюсселе лучше будет реализовать в другое время. При этом он подчеркнул, что США не отказываются от поддержки политики «открытых дверей» для НАТО.



«Все решения о вступлении должны решаться между 30 странами-членами и государствами, желающими присоединиться», - добавил Салливан.



Сегодня президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Планируется, что это произойдет по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий по вступлению.



Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины о членстве в альянсе.



Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО.