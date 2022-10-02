Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

США считают освобождение Лимана «значительным успехом» Украины

02 октября 2022, 09:06

США считают освобождение Лимана «значительным успехом» Украины

Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал взятие ВСУ ключевого бастиона российских войск в Лимане. Об этом сообщает Reuters.

Министр заявил, что это обнадеживающий боевой успех, который создаст новые дилеммы для российских вооруженных сил.

«Безусловно, это важно. Мы очень воодушевлены тем, что наблюдаем прямо сейчас», — сказал Остин журналистам на пресс-конференции на Гавайях.

Российские войска использовали Лиман в качестве логистического и транспортного узла для своих операций на севере Донецкой области. Его захват — крупнейшее достижение Украины на поле боя после молниеносного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области в прошлом месяце.

Остин отметил, что через Лиман проходили линии снабжения, которые Россия использовала для переброски своих войск и техники на юг и на запад.

«А без этих маршрутов будет сложнее. Так что это представляет собой своего рода дилемму для россиян в будущем… И мы думаем, что украинцы проделали большую работу, чтобы попасть туда и начать оккупировать город», — сказал Остин.

Недавние успехи Украины привели в ярость союзников Путина, таких как Рамзан Кадыров, лидер российского южного чеченского региона, которые призвали к «более решительным мерам» , включая применение ядерного оружия малой мощности.

Освобождение Лимана произошло всего через день после того, как Путин провозгласил аннексию четырех областей Украины, включая Донецкую, где находится Лиман, и поместил их под ядерный зонтик России. Провозглашение российской власти контроля над 15% территории Украины было категорически отвергнуто Украиной и западными странами как незаконное.

Остин не сказал, считает ли он, что освобождение Украиной Лимана может спровоцировать эскалацию со стороны России, хотя официальные лица США в последние дни широко осуждали российскую ядерную риторику.

«Что это означает с точки зрения потенциальной эскалации, я не буду спекулировать на этом. Но что это означает для поля боя, так это то, что украинцы продолжают добиваться прогресса», — сказал Остин.

Еще по теме

Места
Украина Сша Лиман
Люди
Ллойд Остин
События
Война Освобождение

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:50
ВСУ зашли в Лиман, войска РФ отступили — главное за день ►
23:13
В оккупированном Мариуполе подорвались российские энергетики
21:19
Россияне усилили принудительную мобилизацию на оккупированных территориях
18:57
На военном аэродроме Бельбек в Крыму произошел взрыв
17:28
«ДНР» заявила о двух раненых жителях Макеевки
15:22
Путин присвоил «героя России» погибшему в Херсоне Катериничеву
13:56
Донецк под обстрелом: С начала суток погибли три человека, еще двое ранены
11:41
Жители Таврийска сообщают, что на складе оккупантов детонируют боеприпасы
10:03
«ДНР»: В Донецке и Горловке от обстрелов погибли мирные жители
08:42
«Увезли с завязанными глазами»: Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС
23:47
Российские войска попали в «Лиманский котел» — главное за день ►
18:46
«ЛНР» лишила свободы члена батальона «Айдар» на семь лет
16:31
«ЛНР» забрала в «госсобственность» 17 тысяч предприятий и объектов
15:42
«ДНР» и «ЛНР» установили экраны на улицах и транслируют Путина
12:28
«ДНР» показала первых прибывших мобилизованных россиян
все новости
10:36
«ДНР» заявила об обстрелах: погибли 7 мирных жителей
10:12
ВСУ уничтожили более 60 тысяч оккупантов — Генштаб
09:50
Российские военные убили за день 3 мирных жителей Донбасса
09:33
Российские войска атаковали Николаевскую область 7 дронами-камикадзе
09:06
США считают освобождение Лимана «значительным успехом» Украины
08:41
Запорожье подверглось ракетному удару
08:19
Путин отказывается от защиты Луганской области, пытаясь удержать позиции на юге — ISW
23:50
ВСУ зашли в Лиман, войска РФ отступили — главное за день ►
23:32
ВСУ нанесли удар по оккупантам в районе Золотого на Луганщине
23:13
В оккупированном Мариуполе подорвались российские энергетики
22:39
Число погибших от ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье возросло до 31
21:59
Украинский флаг уже в Лимане — Зеленский
21:19
Россияне усилили принудительную мобилизацию на оккупированных территориях
20:54
Оккупанты полностью вывели из строя две подстанции на юге Украины
19:56
ВСУ ударили по 17 районам скопления российской военной техники — Генштаб
все новости
ВИДЕО
ВСУ зашли в Лиман, войска РФ отступили — главное за день ►
01 октября, 23:50
Российские войска попали в «Лиманский котел» — главное за день ►
30 сентября, 23:47
В Кремле готовят заключительный аккорд аннексии — главное за день ►
30 сентября, 01:30

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты