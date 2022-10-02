США считают освобождение Лимана «значительным успехом» Украины

Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал взятие ВСУ ключевого бастиона российских войск в Лимане. Об этом сообщает Reuters.



Министр заявил, что это обнадеживающий боевой успех, который создаст новые дилеммы для российских вооруженных сил.



«Безусловно, это важно. Мы очень воодушевлены тем, что наблюдаем прямо сейчас», — сказал Остин журналистам на пресс-конференции на Гавайях.



Российские войска использовали Лиман в качестве логистического и транспортного узла для своих операций на севере Донецкой области. Его захват — крупнейшее достижение Украины на поле боя после молниеносного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области в прошлом месяце.



Остин отметил, что через Лиман проходили линии снабжения, которые Россия использовала для переброски своих войск и техники на юг и на запад.



«А без этих маршрутов будет сложнее. Так что это представляет собой своего рода дилемму для россиян в будущем… И мы думаем, что украинцы проделали большую работу, чтобы попасть туда и начать оккупировать город», — сказал Остин.



Недавние успехи Украины привели в ярость союзников Путина, таких как Рамзан Кадыров, лидер российского южного чеченского региона, которые призвали к «более решительным мерам» , включая применение ядерного оружия малой мощности.



Освобождение Лимана произошло всего через день после того, как Путин провозгласил аннексию четырех областей Украины, включая Донецкую, где находится Лиман, и поместил их под ядерный зонтик России. Провозглашение российской власти контроля над 15% территории Украины было категорически отвергнуто Украиной и западными странами как незаконное.



Остин не сказал, считает ли он, что освобождение Украиной Лимана может спровоцировать эскалацию со стороны России, хотя официальные лица США в последние дни широко осуждали российскую ядерную риторику.



«Что это означает с точки зрения потенциальной эскалации, я не буду спекулировать на этом. Но что это означает для поля боя, так это то, что украинцы продолжают добиваться прогресса», — сказал Остин.